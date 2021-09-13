Двоих пострадавших при аварии на шахте в ЛНР отправили на лечение в Россию

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Медики Луганской народной республики (ЛНР) отправили двух горняков, пострадавших в результате аварии на шахте "Красный партизан", на лечение в Россию. Об этом сообщило в понедельник агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на Министерство здравоохранения ЛНР.

"В Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) были прооперированы и находятся под наблюдением медиков 15 пациентов, пострадавших во время обрыва троса на шахте "Красный партизан". Сегодня двое из них отправились для оперативного лечения в Российскую Федерацию", - приводит агентство сообщение Минздрава ЛНР.

На лечение в РФ отправлены пациенты, у которых медики ЛНР диагностировали тяжелые травмы: у одного из них - открытый перелом ноги, у другого - открытый перелом локтевого отростка. "Те травмы, которые есть у этих двоих пациентов, реально очень тяжелые, и помощь российских коллег, конечно, нам необходима", - сказал заместитель главного врача по хирургической работе ЛРКБ Дмитрий Котуха. Он сообщил, что горняки получат врачебную помощь в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве, который специализируется на лечении таких тяжелых травм.

Пострадавшие шахтеры прибудут в столицу Российской Федерации во вторник. Пациенты транспортируются в Москву на машинах-реанимобилях, которые оснащены всем необходимым оборудованием и медикаментами. По словам врача ортопеда-травматолога ЛРКБ Роман Бутко, в этих машинах имеются электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, обезболивающие и противомикробные препараты.

"Я уверен в том, что нашим горнякам будет оказана высококвалифицированная специализированная помощь, и народ Луганщины очень благодарен братскому российскому народу. Спасибо за помощь", - сказал первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

На шахте "Красный партизан" в ЛНР 6 сентября произошел обрыв каната шахтной клети. В результате аварии погибли девять горняков, 19 шахтеров получили травмы. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 сентября днем траура. Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак предложил оказать помощь медикам ЛНР в лечении пострадавших. После этого министру здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко позвонили из Минздрава Российской Федерации с предложением о содействии в лечении пострадавших шахтеров.