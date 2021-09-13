В Москве задержали Александра Мавриди, пятого сбежавшего из ИВС в Подмосковье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Александра Мавриди, сбежавшего в августе этого года из изолятора временного содержания в Истре, задержали в Москве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России, при силовой поддержке Росгвардии, задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре", - сказала она.

Четверо сбежавших соучастников были задержаны ранее.

Мавриди при задержании попытался оказать сопротивление, сообщила Волк.

Мужчину обнаружили в районе Митино на улице Дубравной. "Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставляется в территориальное подразделение СК", - сказала она.