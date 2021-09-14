В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве, после которого жители устроили митинг

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали двух иностранных граждан по подозрению в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде. После происществия местные жители устроили сход у здания общежития.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данным следствия, 13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ "Магистраль 2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. "По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь", - сообщила Врадий.

Следствие проверит законность их нахождения на территории России, также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая. В ходе расследования также будет проверена информация СМИ о причастности подозреваемых к совершению иных преступлений, добавила Врадий.

По данным источника в правоохранительных органах, о пропаже женщины, позже найденной погибшей, в воскресенье заявил ее сын. По его словам, женщина ушла с дачи и не пришла домой. "После этого в ночь на понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие, где живут мигранты", - сообщили в правоохранительных органах. В понедельник общежитие было взято под охрану полиции.

Как сообщил ТАСС муниципальный депутат Денис Ахромкин, группа жителей подмосковной деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации об убийстве местной жительницы. По его словам, собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти пожилой местной жительницы. Несмотря на позднее время, собравшиеся не расходятся и требуют встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.