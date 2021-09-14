Сбежавшего из ИВС Мавриди задержали благодаря камерам видеонаблюдения

"Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. Благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц он был задержан правоохранительными органами", - сказал он.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Александр Мавриди, сбежавший в августе этого года из изолятора временного содержания в Истре, был задержан в Москве благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в МВД сообщили о том, что Мавриди обнаружили в московском районе Митино на Дубравной улице. При задержании он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, после проведения дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди будет доставлен к следователю ГСУ СК России по Московской области и допрошен.

Кроме Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, в ночь на 6 августа из ИВС сбежали уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Спустя несколько дней Грозаву, Цуркану и Бутнару были задержаны, Тетеря сам явился в полицию. Также задержаны двое подозреваемых в пособничестве побегу: жители Лобни и Подольска, предоставившие деньги, телефон и укрытие сбежавшим из ИВС.

Возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника ИВС арестованы. По данным следствия, один из них умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС и те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме того, дежурные оставили открытыми "кормушки" (двери камер для передачи продуктов питания), что позволило пяти заключенным совершить побег. Также был задержан врио начальника истринского ИВС Андрей Старшинов, ему суд назначил запрет вечерних прогулок, общения со свидетелями и переезда.