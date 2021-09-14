СК требует направить на лечение жителя Ленобласти, задержанного за насилие над дочерью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области после проведения экспертизы направило в суд постановление для принятия решения о применении в отношении многодетного отца из деревни Химози Ленинградской области, обвиняемого в систематическом насилии над дочерью, а также незаконном хранении и изготовлении оружия, принудительных мер медицинского лечения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была назначена и проведена судебная стационарная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что 48-летний мужчина проходил сразу по нескольким статьям, среди которых незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконное изготовление оружия, его основных частей (ч. 1 ст. 223 УК РФ), изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ), ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним (156 УК РФ ) и еще ряд других. Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения. В декабре 2019 года он незаконно приобрел и хранил несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, а также занимался изготовлением собственного оружия - из охолощенного делал огнестрельное. Кроме того, установлено, что у его шестерых несовершеннолетних детей не было ни свидетельств о рождении, ни регистрации, они не посещали общеобразовательные учреждения и не получали квалифицированную медицинскую помощь.

В пресс-службе прокуратуры Ленобласти также отметили, что после вручения мужчине постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера уголовное дело планируется к направлению в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

Правоохранительные органы получили сведения о фактах изнасилования в многодетной семье из Гатчины от подруги матери потерпевшей девочки. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что в рамках допроса многодетная мать заявила, что знала от дочери о неоднократных фактах насилия со стороны своего сожителя. При этом в правоохранительные органы она не стала обращаться, потому что опасалась за свое здоровье, а также за здоровье остальных детей.