Устроившие сход после убийства женщины в Сергиевом Посаде разошлись

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Люди, которые устроили сход после изнасилования и убийства пожилой женщины в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом, разошлись после переговоров с представителями местной администрации. Об этом ТАСС рассказала замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова.

"Собравшимся жителям города разъяснили позицию правоохранительных органов и сообщили, что подозреваемые в совершении преступления задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития", - сказала она.

По словам Ерохановой, в Бужаниново находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан. "Мы обратились в полицию, чтобы они направили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории", - добавила она.

Как ранее сообщил ТАСС муниципальный депутат Денис Ахромкин, группа жителей деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации об убийстве местной жительницы. По его словам, собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти пожилой местной жительницы. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Позже факт убийства ТАСС подтвердили в подмосковном управлении СК РФ. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, по данным следствия, 13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По ее словам, были задержаны подозреваемые в совершении преступлений граждане "одного из соседних государств" 1988 и 1984 годов рождения.