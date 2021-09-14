Апелляционный суд ужесточил приговор браконьеру, убившему в Приамурье тигра Павлика

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Амурский областной суд рассмотрел апелляцию двух жителей города Свободный. В июле их приговорили к реальному сроку за убийство тигра Павлика. По решению суда высшей инстанции, одному из браконьеров наказание ужесточено, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Убитого амурского тигра нашли в конце сентября 2020 года возле села Новостепановка Свободненского района. В ходе расследования полиция задержала двух мужчин 25 и 23 лет. Свободненский городской суд признал их виновным и приговорил каждого к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких животных, на два года и два месяца.

"Рассмотрев данное уголовное дело, судебная коллегия доводы жалоб стороны защиты о необоснованности осуждения Г. и Е. по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору") и суровости назначенного им наказания отвергла, усилила осужденному Г. наказание в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору"), а также итоговое наказание по совокупности преступлений на один месяц, и вынесла решение о конфискации орудия преступления - ружья", - говорится в сообщении.

Амурского тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в феврале 2018 года. Спустя 1,5 года после курса реабилитации в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра в Приморье их выпустили на волю в Архаринском районе Амурской области, надев на них для мониторинга ошейники с GPS-сигналом.

По данным управления по охране животного мира Амурской области, мониторинг передвижения амурских тигров в регионе ведется постоянно, местонахождение хищников определяется с помощью спутникового сигнала, который передают ошейники. Сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября, его последняя локация определялась в Свободненском районе. Поиски животного начались на следующий день. 22 сентября инспекторы охотнадзора получили информацию о том, что тигр был застрелен браконьерами с указанием примерного места отстрела.