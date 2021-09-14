Водоснабжение в Макарове на Сахалине вновь частично перекроют после перезапуска системы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Прорыв на сетях водоснабжения после перезапуска системы стал причиной повторного прекращения подачи воды в часть домов города Макарова на Сахалине. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе министерства ЖКХ Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате циклона на юге Сахалина сошли селевые потоки. Для недопущения попадания загрязненной воды в централизованную систему водоснабжения было перекрыто водоснабжение города Макарова. Для местных жителей осуществлялся подвоз питьевой воды. Вечером 13 сентября систему перезапустили, вода начала поступать в дома.

"Для ликвидации повреждения на трубопроводе будут частично перекрывать воду в районах города", - рассказали в министерстве. Авария затронула почти весь населенный пункт.

По информации областных властей, в муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Ликвидацию последствий ранее прошедших в районе ливней по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко координирует министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.

Для перезапуска системы в понедельник в течение дня проводилась промывка чаши водохранилища на ручье Худозава, укреплялись стенки плотины скальником. В тот же день до 21:00 наполнили водохранилище и открыли задвижки для подачи воды на очистные сооружения. Для дезинфекции и снижения мутности воду хлорировали, добавили коагулянт. По результатам взятых проб мутность воды пропала. Воду начали подавать в город и постепенно заполнять систему водоснабжения. Однако до получения результатов анализов вода считается технической - ее нельзя употреблять без термической обработки.

"Принято решение пока водоснабжение полностью не нормализуется, в Макарове продолжится раздача питьевой воды для местных жителей из автоцистерн", - рассказали в пресс-службе министерства.