В Якутии за сутки ликвидировали 16 природных пожаров

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. На территории Якутии за сутки ликвидировали 16 природных пожаров на площади свыше 22 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Как ранее рассказали в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, в Якутии действует 17 пожаров на площади 163 170 га.

"За сутки ликвидировано 16 [природных пожаров] на общей площади 22 396 га. На тушении задействовано 500 человек и 85 единиц техники, привлеченных органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС, лесопожарными формированиями и якутским отделением федерального резерва", - говорится в сообщении.

Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжают действовать три природных пожара в десятикилометровой зоне на территории Чурапчинского, Вилюйского и Амгинского районов. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действуют шесть очагов лесных пожаров. Для тушения привлечена группировка в составе 121 человека и 16 единиц техники.

"За сутки локализовано четыре пожара. <…> Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики за сутки привлекались девять воздушных судов", - сказал в свою очередь на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.