ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае пресекли продажу военных билетов через сайт. Ресурс заблокировали, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В целях ограничения свободного доступа к незаконному интернет-ресурсу прокурором района в суд направлен административный иск, который удовлетворен, доступ к сайту заблокирован", - говорится в сообщении.

Сайт выявили во время мониторинга сети, на нем поддельный военный билет предлагалось купить за 90 тыс. рублей. Отмечается, что распространение таких объявлений запрещено, а статьей 327 УК РФ за подделку официальных документов и их использование предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.