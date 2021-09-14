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В Хабаровском крае пресекли продажу военных билетов через сайт

Ресурс заблокировали

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае пресекли продажу военных билетов через сайт. Ресурс заблокировали, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В целях ограничения свободного доступа к незаконному интернет-ресурсу прокурором района в суд направлен административный иск, который удовлетворен, доступ к сайту заблокирован", - говорится в сообщении.

Сайт выявили во время мониторинга сети, на нем поддельный военный билет предлагалось купить за 90 тыс. рублей. Отмечается, что распространение таких объявлений запрещено, а статьей 327 УК РФ за подделку официальных документов и их использование предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

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