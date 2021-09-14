Свыше 800 повторных толчков зарегистрировано в Мексике после мощного землетрясения

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Мексиканские специалисты зафиксировали более 800 повторных подземных толчков после произошедшего 7 сентября на юго-западе страны землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщила в понедельник вечером в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

"По состоянию на 20:00 13 сентября [04:00 вторника мск] было зарегистрировано 809 повторных толчков после землетрясения магнитудой 7,1, случившегося в Герреро 7 сентября, магнитуда самого сильного из них составила 5,2", - говорится в записи. Очаг мощного землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько.

Согласно данным властей Герреро, жертвами удара стихии стали три человека, в том числе 14-летний подросток. Тысячи домов получили повреждения, материальный ущерб был нанесен примерно 15 тыс. человек. Руководство штата обратилось к федеральному правительству с просьбой ввести в 20 муниципалитетах режим чрезвычайной ситуации, чтобы ускорить процесс ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи гражданам.

В столице страны, расположенной примерно в 300 км от Акапулько, сработала система оповещения, сообщений о разрушениях или пострадавших в мегаполисе не поступало.