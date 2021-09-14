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Работника шахты на Колыме арестовали за кражу золота стоимостью 1,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 14 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении 53-летнего работника шахты одного из горнодобывающих предприятий в Магаданской области. Его подозревают в краже россыпного самородного золота стоимостью 1 млн 355 тыс. рублей. Мужчина арестован, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в полиции.

По данным управления, находясь на рабочем месте, мужчина украл золото с целью последующего сбыта. Драгоценный металл массой более 320 г он упаковал и хранил при себе. Под предлогом получения медицинской помощи работник направился в районный центр, планируя попутно сбыть похищенное, однако был задержан оперативниками. Расследование продолжается.

Теги
РоссияМагаданская область
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