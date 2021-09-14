В Бурятии сняли особый противопожарный режим

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Бурятии сняли особый противопожарный режим, действовавший в регионе почти полгода. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В связи со снижением пожарной опасности на территории Республики Бурятия снят особый противопожарный режим", - сообщили в ведомстве.

Особый противопожарный режим в 2021 году был введен 1 апреля. "В этом году режим ЧС республиканского масштаба не вводился ни разу", - добавили в пресс-службе.