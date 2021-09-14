Двух пострадавших при драке в колонии в Амурске выписали из больницы

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Медики выписали из больницы двух пострадавших при драке в колонии в Амурске. Еще один человек остается в медучреждении, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Два человека выписаны из больницы Амурска, один остается в больнице Комсомольска-на-Амуре", - сказали в пресс-службе.

Пациент, направленный в комсомольскую больницу, перенес операцию, его состояние оценивалось как тяжелое, сейчас оценивается как среднее. Уточняется, что он лежит в отдельной палате под охраной.

В исправительной колонии №14 в Амурске 5 сентября произошел конфликт между группой осужденных, который перерос в драку. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали, троих из них госпитализировали.