В Якутск пришел дым от лесных пожаров в Усть-Майском районе региона

"Утром 14 сентября над городом Якутском вновь повисла дымка от лесных пожаров. По информации МЧС России по Республике Саха (Якутия), дым принесло ветром с южного направления, из Усть-Майского улуса [района - прим. ТАСС]", - говорится в сообщении.

ЯКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Дым от очагов пожаров в Усть-Майском районе пришел в Якутск, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

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По данным мэрии, на территории самого Якутска возгораний нет.

Как ранее сообщали в региональном управлении МЧС России, в Усть-Майском районе действуют шесть очагов лесных пожаров.

Всего в регионе за сутки было ликвидировано 16 природных пожаров на общей площади 22 396 га. На тушении задействовано 500 человек и 85 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.