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Прокуратура проверит факты голодовки заключенных в колонии Иркутской области

Заключенные протестуют против издевательств и пыток

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ ФСИН по Иркутской области направили в прокуратуру материалы о фактах массовой голодовки в ИК-2 в Ангарске, о которой ранее сообщали местные СМИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что массовая голодовка в ИК-2 в Ангарске началась 10 сентября. По информации изданий, заключенные протестуют против издевательств и пыток.

"Пять человек отказываются от пищи, это демонстративно-шантажное поведение. Все материалы переданы в прокуратуру. Для того, чтобы выяснить, есть ли у них претензии к распорядку дня, мы составили материалы в прокуратуру, чтобы третье лицо, надзирающий орган, дало заключение", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что осужденные отказываются от пищи и соблюдения порядка отбывания наказания. При этом эти люди находятся в запираемых помещениях, они признаны нарушителями порядка отбывания наказания, не подчиняются требованиям сотрудников колонии.

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