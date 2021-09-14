В районе Иркутской области после крушения самолета ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где в ночь на понедельник произошло крушение пассажирского самолета L-410. Соответствующий указ, подписанный губернатором региона Игорем Кобзевым, опубликовали во вторник на портале правовой информации.

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"Ввести на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области режим функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования", - говорится в документе.

Главе района Сергею Швецову рекомендовано докладывать о мерах по ликвидации последствий крушения, информировать пострадавших и их семьи о получении выплат. Министру здравоохранения региона Якову Сандакову рекомендовано организовать оказание медицинский и психологической помощи.