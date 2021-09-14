Суд снизил в 2,5 раза размер штрафа экс-замглавы Хакасии, осужденному за коррупцию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Хакасии, рассмотрев апелляционную жалобу, снизил размер штрафа, назначенного экс-замглавы республики Сергею Новикову, осужденному за коррупцию, с 60,5 млн рублей до 24,2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде региона.

В мае этого года Абаканский городской суд признал Новикова виновным в получении взятки и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет, а также штрафу в 60,5 млн рублей.

"Верховный суд рассмотрел апелляцию и уменьшил сумму штрафа с 60,553 млн до 24,221 млн рублей. В остальном приговор оставлен без изменений", - сообщил представитель суда.

Новиков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе следствия был наложен арест на имущество подсудимого по оценочной стоимости на сумму более 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Новиков потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Он был задержан 17 апреля 2020 года в момент получения части этой суммы в размере 2 млн рублей. На следующий день после задержания ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу. Затем арест неоднократно продлевался. 20 апреля глава региона Валентин Коновалов заявил об отстранении Новикова от занимаемых должностей.