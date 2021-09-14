Похороны погибших при жесткой посадке L-410 в Иркутской области организует авиакомпания

ТАСС, 14 сентября. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила"), во время выполнения рейса которой самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, возьмет на себя организацию похорон погибших. Выплаты пострадавшим и семьям погибших от перевозчика планируется завершить к 16 сентября, сообщил ТАСС первый заместитель директора компании Александр Гениевский.

"Сейчас будем оттуда вывозить тела до места захоронения. Авиакомпания все берет на себя - вывоз тел и организацию похорон - пилота и пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что выплаты пострадавшим и семьям погибших от перевозчика - по 100 тыс. рублей и 300 тыс. рублей, соответственно, - планируется завершить к 16 сентября. Сейчас авиакомпания начала первые выплаты, собирает реквизиты для выполнения этой работы.

Как сообщалось ранее, власти региона до 15 сентября выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тыс. рублей, в среднем - 250 тыс., получившим легкие травмы - 100 тыс. рублей. Также все пострадавшие имеют право на получение единовременных денежных выплат в результате возникновения чрезвычайной ситуации. По данным авиакомпании, пассажиры застрахованы на 1,2 млн рублей на случай гибели.