Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в побеге из истринского ИВС Александру Мавриди, ранее обвиняемому в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. На допросе он признал вину, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ), - сказала Врадий. - На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области".

Представитель ГСУ добавила, что после задержания из рюкзака Мавриди изъято $3 тыс., €1 350, 70 тыс. рублей.

Мавриди был задержан 13 сентября в московском районе Митино. После допроса и следственных действий Мавриди направили в изолятор временного содержания.

Кроме Мавриди, в ночь на 6 августа из ИВС сбежали уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Спустя несколько дней Грозаву, Цуркану и Бутнару были задержаны, Тетеря сам явился в полицию. Также задержаны двое подозреваемых в пособничестве побегу: жители Лобни и Подольска, предоставившие деньги, телефон и укрытие сбежавшим из ИВС.

Возбуждены два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега. Два сотрудника ИВС арестованы. По данным следствия, один из них умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре ИВС и те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме того, дежурные оставили открытыми двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти заключенным совершить побег. Также был задержан врио начальника истринского ИВС Андрей Старшинов, ему суд назначил запрет вечерних прогулок, общения со свидетелями и переезда.