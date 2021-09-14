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Власти Андалусии сообщили, что крупный лесной пожар удалось взять под контроль

Огонь уничтожил более 8 тыс. га леса

МАДРИД, 14 сентября. /ТАСС/. Крупный лесной пожар, начавшийся почти неделю назад в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, удалось взять под контроль. Об этом сообщил во вторник в Twitter глава правительства региона Хуанма Морено.

По словам лидера автономии, пожар "считается локализованным". Он уточнил, что начавшийся в районе возгорания дождь помог бороться со стихией.

Пожар начался в середине прошлой недели в провинции Малага. Огонь уничтожил более 8 тыс. га леса. Сообщалось, что при тушении пожара погиб один человек. Кроме того, из соображений безопасности власти приняли решение об эвакуации около 3 тыс. человек, большинство из них уже смогли вернуться в свои дома.

По данным местных СМИ, прокуратура не исключила, что пожар мог произойти в результате поджога.

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