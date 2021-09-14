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В Москве возбудили уголовное дело после нападения на солиста группы "25/17" Бледного

Неизвестный ранил артиста в голову из травматического пистолета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после вооруженного нападения на солиста рэп-группы "25/17" Андрея Позднухова (Бледного), которое произошло в ночь на 13 сентября. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Нападавшего ищут", - рассказал собеседник агентства.

Около 02:00 мск 13 сентября неизвестный ранил в голову из травматического пистолета артиста Андрея Позднухова на площади Тверской Заставы около McDonald’s. Позднухов отказался писать заявление и что-либо пояснять прибывшим полицейским.

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