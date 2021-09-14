Общежитие мигрантов под Сергиевым Посадом могут закрыть после убийства женщины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общежитие с мигрантами в Сергиево-Посадском округе могут расселить после убийства пенсионерки, глава округа Михаил Токарев намерен обратиться с соответствующим требованием к собственнику общежития.

"Предполагаемые преступники в руках правосудия. Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления", - написал Токарев в своем аккаунте в Instagram.

Как ранее сообщил ТАСС муниципальный депутат Денис Ахромкин, жители деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собрались вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации об убийстве местной жительницы. По его словам, собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти пожилой местной жительницы. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Позже факт убийства ТАСС подтвердили в подмосковном управлении СК РФ. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, по данным следствия, 13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По ее словам, были задержаны подозреваемые в совершении преступления граждане "одного из соседних государств" 1988 и 1984 годов рождения.