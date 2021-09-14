Ураган "Николас" достиг штата Техас

ТАСС, 14 сентября. Ураган "Николас" первой категории (по шкале Саффира - Симпсона) во вторник обрушился на побережье штата Техас. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его информации, на данный момент эпицентр шторма находится приблизительно в 40 км к юго-западу от города Фрипорт. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 4,7 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 33,3 м/с.

Согласно прогнозу, "Николас" будет двигаться на северо-восток до вечера по местному времени, после чего замедлится, а в среду появится над юго-западной частью штата Луизиана.

Как отмечается, в последующие несколько дней ожидается ослабление шторма.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма "Николас" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.