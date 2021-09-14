Двум мигрантам предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение двум мигрантам в убийстве и изнасиловании пенсионерки под Сергиевым Посадом. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Сергиев-Посадскому ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение двум гражданам соседних государств. Они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки", - сообщила Врадий, добавив, что следствие будет просить их ареста.

По данным следствия, 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от садоводческого товарищества "Магистраль-2" обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Следствие проверит законность их нахождения на территории России, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические, проведен допрос свидетелей.

Ранее муниципальный депутат Денис Ахромкин сообщил ТАСС, что группа жителей подмосковной деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты, после распространения информации об убийстве местной жительницы. По его словам, собравшиеся обвиняли мигрантов в смерти пожилой местной жительницы, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.