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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области

Авиакомпания "Сила" приостановила полеты по ночам после жесткой посадки L-410 в Приангарье

Запрет распространяется на все регионы присутствия авиакомпании

ТАСС, 14 сентября. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") приостановила перелеты в ночное время на посадочные площадки после жесткой посадки самолета L-410, выполнявшего ночной рейс для авиакомпании в Иркутской области.

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Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора компании Александр Гениевский.

"Мы заменили расписание в Иркутске, нам запретили по ночам летать на посадочные площадки. Нам из Федерального [агентства воздушного транспорта, Росавиации] пришел запрет на ночные полеты. Конечно, мы документы предоставим, что имеем право, что ничего не нарушали, но пока нам сказали, что не нужно [летать]", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет распространяется на все регионы присутствия авиакомпании, но ранее перелеты в темное время суток осуществлялись только в Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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