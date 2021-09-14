Авиакомпания "Сила" приостановила полеты по ночам после жесткой посадки L-410 в Приангарье

ТАСС, 14 сентября. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") приостановила перелеты в ночное время на посадочные площадки после жесткой посадки самолета L-410, выполнявшего ночной рейс для авиакомпании в Иркутской области.

Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора компании Александр Гениевский.

"Мы заменили расписание в Иркутске, нам запретили по ночам летать на посадочные площадки. Нам из Федерального [агентства воздушного транспорта, Росавиации] пришел запрет на ночные полеты. Конечно, мы документы предоставим, что имеем право, что ничего не нарушали, но пока нам сказали, что не нужно [летать]", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет распространяется на все регионы присутствия авиакомпании, но ранее перелеты в темное время суток осуществлялись только в Иркутской области.