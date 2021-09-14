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В Приморье погиб военнослужащий контрактной службы

По предварительным данным, он погиб из-за нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами,

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий контрактной службы погиб в Приморье, по предварительным данным, из-за нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, сообщили ТАСС в командовании Фокинского гарнизона.

"Командованием Фокинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего контрактной службы, обнаруженного без признаков жизни 13 сентября 2021 года. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами", - сообщили в командовании.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в гарнизоне.

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