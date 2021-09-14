Глава СК поручил встретиться с жителями Подмосковья, устроившими митинг после убийства

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации, возникшей после убийства пенсионерки под Сергиевым Посадом в Подмосковье и изучить все жалобы местных жителей. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Старикову А. Ю. установить причины и условия, способствовавшие возникшей конфликтной ситуации в одном из поселков Московской области", - говорится в сообщении. Руководителю регионального подразделения поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и проверить все доводы. "Кроме того, руководителю следственного управления поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении двух граждан соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки", - сообщили в СК.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

13 сентября в лесополосе в 160 метрах от садоводческого товарищества "Магистраль-2" обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Следствие проверит законность их нахождения на территории России, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.

После информации об убийстве местные жители устроили митинг возле общежития для мигрантов. Муниципальный депутат Денис Ахромкин сообщал ТАСС, что группа жителей подмосковной деревни Бужаниново в городском округе Сергиев Посад собралась вечером в понедельник у общежития, где проживают мигранты. По его словам, собравшиеся обвиняли мигрантов в смерти пожилой местной жительницы, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.