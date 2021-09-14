Центр Екатеринбурга остался без электроснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение части потребителей центра и юго-западного района Екатеринбурга отключилось из-за нарушения на кабельно-воздушной линии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети - Урал".

В соцсетях жители города отмечают, что на ряде улиц перестали работать светофоры и встали трамваи. Без света остался крупнейший небоскреб города - бизнес-центр "Высоцкий".

"Зафиксировали технологи нарушение на кабельно-воздушной линии 110 киловольт, нарушено электроснабжение части центра города и юго-западного района города", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что технические специалисты выехали на место инцидента, чтобы выяснить причины произошедшего. Предварительно не исключается версия внешнего воздействия на объект.

"Параллельно подключаем резервные схемы электроснабжения, максимум в течение часа будет восстановлено нормальное электроснабжение жителей мегаполиса, возможно, раньше", - пояснили в компании.