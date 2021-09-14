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Жителя Иркутска задержали по подозрению в убийстве врача в центре Москвы

Врача-рентгенолога обнаружили мертвым вечером 13 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Врач-рентгенолог был убит в центре Москвы, задержан подозреваемый в убийстве, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"В понедельник, около восьми часов вечера, Большом Краснохолмском мосту был обнаружен мертвым мужчина 1955 года рождения, у мужчины было ножевое ранение. По горячим следам задержан подозреваемый - 22-летний мужчина из Иркутска", - сказал собеседник агентства.

Погибшим оказался врач-рентгенолог одной из столичных клиник Андрей Кравцов. Он пытался оказать сопротивление нападавшему - в руках у него был зажат перцовый баллончик. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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