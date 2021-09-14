Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, рядом с которым с таким требованием накануне собрались жители. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале губернатора.

"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против - ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Он добавил, что безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни будут проверены правоохранительными органами. "Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание", - сказал Воробьев.

При этом он отметил, что ежегодно в Подмосковье приезжает большое количество человек из разных стран. "И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и тем более преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться", - сказал губернатор.