СК возбудил дело в отношении сына бывшего вице-мэра Барнаула

ТАСС, 14 сентября. Уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти или его близких возбудили в отношении сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, ранее осужденного на девять лет колонии за взятку. По версии следствия, 34-летний сын бывшего чиновника угрожал сотруднику ФСБ, который совершал оперативное сопровождение по делу Демина, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сына осужденного за коррупционные преступления Сергея Демина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сообщили в СК.

По данным ведомства, 10 сентября 2021 года судом был вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации города Барнаула Сергею Демину, который признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к длительному сроку лишения свободы с выплатой многомиллионного штрафа и конфискацией имущества. Спустя два дня его 34-летний сын посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника УФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

10 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным бывшего вице-мэра города Демина в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 15,1 млн рублей. Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя строительной компании, принадлежащей администрации Барнаула.