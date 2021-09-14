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В лесу в Подмосковье нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями

Тело обнаружили вблизи микрорайона Кучино Балашихинского городского округа

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в лесу вблизи в подмосковной Балашихи. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 12 сентября в лесном массиве, расположенном вблизи микрорайона Кучино Балашихинского городского округа, обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями в области груди", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствием назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетические экспертизы. Проводятся допросы свидетелей, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причастный к убийству.

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