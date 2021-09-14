СК завершил расследование дела о хищении средств на реставрацию консерватории в Петербурге

ТАСС, 14 сентября. Следователи завершили расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Меандр" Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. "а", "б" ч. 4 174.1 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"; "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году Завадская, Ярмош и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, обеспечили заключение государственного контракта на сумму более 606 млн рублей между ООО "Меандр" и государственным заказчиком - Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации - на выполнение ремонтно-реставрационных работ в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. При этом, отметили в СК, соучастники не собирались выполнять предусмотренные контрактом работы, намереваясь похитить денежные средства. Получив аванс в 191 млн рублей, обвиняемые обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их.

Как установили следователи, соучастники легализовали часть похищенной суммы, для чего они перевели их со счета ООО "Меандр" на счета подконтрольной организации, а также двух индивидуальных предпринимателей под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте. Таким образом они стремились создать видимость надлежащего выполнения контрактных обязательств перед заказчиком, рассказали в СК.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для последующей передачи в суд", - добавили в СК.