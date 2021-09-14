Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия направила запрос в Чехию для установления обстоятельств задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Для установления всех обстоятельств задержания А. Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику", - сказала она.

Петренко пояснила, что Следственный комитет РФ во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги. Международный ордер на его арест выдала Украина.

Петренко подчеркнула, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами в соответствии с Конституцией России. "Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь", - сообщила Петренко.

Она добавила, что в СК обращают внимание на необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. "Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо", - сообщила Петренко.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.