В Нижнем Новгороде сотрудника полиции нашли мертвым в собственной квартире

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции найден мертвым в собственной квартире в Нижнем Новгороде, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В настоящее время ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка. Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким", - рассказали в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о начальнике управления по работе с личным составом, полковнике внутренней службы Сергее Якушеве. Предварительная причина смерти не называется, в региональном управлении Следственного комитета от комментариев отказались.