Сбежавший из ИВС Александр Мавриди скрывался в церкви

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, скрывался в церкви в Москве. Об этом он заявил на допросе, видео которого распространило МВД России.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"В церкви в Митино", - отвечает он на вопрос, где скрывался.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что беглеца нашли "благодаря бдительным гражданам и работе оперативных служб". Ранее МВД России объявило награду в размере 1,5 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

На видео также показан предварительный опрос полицией Мавриди при задержании. Тогда он назвался Владимиром Ивановичем Ивановым и сообщил, что в Москве не проживал, а приехал три дня назад из Ростова. Также он заявил, что не знает, за что задержан. Позже в отделении он назвал свое настоящее имя.

Мавриди был задержан 13 сентября в московском районе Митино. В ходе выемки из рюкзака Мавриди изъято $3 тыс., €1 350, 70 тыс. рублей. На допросе он дал признательные показания, рассказал о подготовке к побегу и сообщил, что скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Подмосковья. После допроса и следственных действий Мавриди направили в изолятор временного содержания.