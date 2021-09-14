Число госпитализированных после крушения самолета в Иркутской области увеличилось до 11

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Женщина, которая ранее отказалась от госпитализации после жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, произошедшее в ночь на понедельник, обратилась за медицинской помощью. Таким образом, общее число госпитализированных возросло до 11 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что из 12 пострадавших 10 находятся в больнице. В тяжелом состоянии - четверо, трое из них бортом санавиации доставлены в областную больницу в Иркутске. Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести - двое могут быть выписаны в ближайшее время. Оставшиеся четверо будут под наблюдением трое суток, если потребуется, их отправят в Иркутск.

"В районной больнице в настоящее время восемь человек. Вчера в стационаре было семь человек, а сегодня обратилась в больницу женщина, которая первая отказалась от госпитализации. Ее сегодня госпитализировали, состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что среди пациентов районной больницы один человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще семь пациентов, одного из которых 15 сентября отправят бортом санавиации в Иркутскую областную больницу, в состоянии разной степени тяжести.

В Иркутской областной больнице остаются три человека, ухудшение их состояния не отмечается. Пассажиры обследуются, двое в стабильном состоянии находятся в реанимации, один в стационаре. Также тела двух из четырех погибших отданы родственникам для похорон.