При сходе ледника в КЧР погиб один человек

ТАСС, 14 сентября. Один турист погиб при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В ущелье Алибек в поселке Домбай произошло обрушение части ледника на высоте 2 200 метров. Под обрушение попала группа туристов из шести человек. Из них один погиб и двое травмированы", - сказал источник.

В региональной прокуратуре уточнили, что в результате инцидента пострадали пять человек. "В ходе происшествия пострадала группа туристов из шести человек, один из которых погиб. Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС агентству подтвердили произошедшее. Информация об обрушении части ледника Алибек на Домбае поступила в ведомство в 15:11 мск. Под него на высоте 2 200 метров попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, двое - в стабильном состоянии. "Пострадавших доставят к нам, пока еще их даже не спустили до скорой. Несколько машин скорой помощи направлены и ждут там. Мне предварительно сказали, что трое пострадавших и один летальный. Точно сейчас сказать не могу. Из них один тяжелый, двое стабильные", - рассказал ТАСС и.о. главврача Карачаевской центральной городской и районной больницы Батыр Хапаев.

Начальник Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России Андрей Мозгов отметил, что на место схода ледника направили 10 спасателей МЧС, спасатели аварийно-спасательной службы КЧР. "Плюс еще десять человек МЧС, это резерв, который сейчас соберется в Черкесске, тоже выдвинется", - добавил Мозгов.

"Решается вопрос о привлечении вертолета из близлежащих регионов для эвакуации возможных пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Первый заместитель ГУ МЧС России по республике Дмитрий Помогайбо сообщил, что группа туристов не была зарегистрирована. "Указанная группа не регистрировалась в подразделениях МЧС", - говорится в его обращении на странице ГУ МЧС в Instagram. Он добавил, что на место направлены оперативные группы "Главного управления [МЧС по региону], карачаевского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения".

Прокуратура Карачаевского района организовала проведение проверки в связи со сходом ледника. "В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (16:54 мск) - меняется число пострадавших.