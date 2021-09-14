СК просит обратиться в ведомство жертв мужчины, напавшего на девочку в Солнечногорске

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следствие проверяет обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям и просит его возможных жертв обратиться в Следственный комитет. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следствие обращается ко всем, кто мог стать жертвой преступлений, совершенных обвиняемым, или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями, сообщить всю информацию в следственный отдел по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, ул. Красная, д. 91/1, а также по контактному номеру телефона: 8 (495) 994-06-07", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 11 сентября 38-летний ранее судимый обвиняемый в микрорайоне Рекинцо напал на 9-летнюю девочку и похитил у нее мобильный телефон, дважды ударив ладонью по лицу. В ходе допроса он заявил, что планировал изнасиловать девочку, но его заметили прохожие. Обвиняемый был вынужден отпустить ребенка. Фигурант признал вину, он арестован.