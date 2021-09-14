Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Городской суд в Праге принял во вторник решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины.

Непосредственно в зале суда адвокат россиянина опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац.

Франчетти категорически отвергает выдвинутые против него киевскими властями обвинения. "Это шаг к фашизму", - сказал он, покидая в сопровождении полицейской охраны зал заседаний ожидавшим его при выходе.

Заседание суда прошло в закрытом для общественности формате. На нем присутствовала заведующий консульским отделом посольства РФ в Чехии. Россиянину предоставлен чешский адвокат Ян Шварц.

Российские дипломаты, как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин, находятся в контакте с представителями чешских властей, родственниками и адвокатом задержанного.

Дочь Франчетти об аресте отца

Александр Франчетти прибыл в Прагу примерно 10 дней назад для встречи с 19-летней дочерью Дией, с которой не виделся два года. Об этом она сказала журналистам, дожидаясь конца судебного заселания. "Отец приехал в Прагу [из России] примерно 10 дней назад, чтобы увидеться со мной после двух лет разлуки, - отметила Диа Франчетти. - Ранее он не мог приехать из-за [действующий социальных ограничений], связанных с пандемией. Полиция его задержал во время прохождения паспортного контроля [в воскресенье в пражском аэропорту] перед вылетом в Москву".

Она подчеркнула, что ее отец "ничего противозаконного в Крыму не делал". "По сути, там была его вторая семья и он делал все, чтобы ее защитить [во время событий 2014 года на Украине]", - сказала Диа. Девушка отметила, что Александр Франчетти и его друзья во время событий 2014 года в Крыму, участвуя в мероприятиях по обеспечению безопасности его жителей, не были, насколько ей известно, вооружены.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.