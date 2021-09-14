Более 70 человек эвакуированы с приступами кашля из детсада на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Более 70 детей и взрослых эвакуированы из детского сада в городе Минеральные Воды на Ставрополье. У всех зафиксированы приступы кашля и удушливого состояния, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Минераловодского округа.

"В детском саду в Минеральных Водах у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, эвакуированы 57 детей и 14 взрослых. Происшествие зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания", - сказал источник.

Аварийная служба обследовала здание специальными приборами, угарного газа в помещениях не обнаружено. Отмечается, что детский сад подключен к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, "дети были осмотрены сразу же медиками, ни у кого из них жалоб не было". "В здании у них был приступ кашля, но после того, как их вывели, звонок поступил в 14:45, в 15:15 они уже были выведены на свежий воздух, осмотрены медиками, жалоб на здоровье у них не было", - сказал собеседник агентства.