Липецкий экс-чиновник получил условный срок за злоупотребления при покупке жилья для сирот

ТАСС, 14 сентября. Суд в Липецкой области вынес приговор экс-директору Липецкого областного учреждения "Эксплуатация жилищного фонда" Виктору Борисову за злоупотребления при покупке квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд в Липецке признал Борисова виновным в преступлении по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Борисов с августа по ноябрь 2017 года завысил цены на покупку восьми квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также целенаправленно ограничивал круг претендентов на госконтракт. По данным следствия, превышение в стоимости доходило до 700 тыс. рублей за квартиру, общий ущерб от деятельности Борисова составил около 7 млн рублей.

Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по Липецкой области Юлия Кузнецова, преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношение директора Липецкого областного учреждения "Эксплуатация жилищного фонда" Александра Сотникова, который за злоупотребления при покупке квартир для детей-сирот был приговорен судом к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Ущерб от действий Сотникова составил около 10 млн рублей Борисов занимал эту должность до Сотникова.