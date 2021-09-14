Власти Ставрополья рассказали о состоянии детей, эвакуированных из детсада

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Угрозы жизни и здоровью детей и взрослых, которые были эвакуированы из детского сада в городе Минеральные Воды на Ставрополье, нет. Выясняются причины возникновения кашля у работников сада, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Самое главное - угрозы жизни и здоровью детей и взрослых нет. Состояние всех находившихся в садике не вызывает опасений. Сейчас необходимо досконально разобраться в обстоятельствах происшествия. Ждем заключения специалистов", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, сотрудников и воспитанников детского сада пришлось вывести на открытую площадку после того, как у троих взрослых, находившихся в одном и том же помещении, возникли приступы кашля и першение в горле. "Администрация садика приняла такое решение, чтобы защитить от возможной угрозы малышей. При этом ни у детей, ни у других сотрудников садика симптомы больше не проявились", - отметил губернатор.

Во вторник в детском саду в Минеральных Водах у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, эвакуированы 57 детей и 14 взрослых.