Спасатели добрались до пострадавших при сходе ледника в КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Спасатели добрались до группы туристов, пострадавшей при сходе ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесской Республики. Эвакуация займет около 1,5 часа, под завалами никого не осталось, об этом сообщил ТАСС заместитель начальника управления КЧР по ГО, ЧС и ПБ Федор Хмыров.

"Один человек погиб, двое ранены - у одной [травмирован] позвоночник, у другой стопу оторвало. Спасатели только к ним поднялись, сейчас будут их эвакуировать, это займет примерно 1,5 часа. Под завалами никто не остался, всех достали", - сказал собеседник агентства, отметив, что все возможные силы и средства для эвакуации будут привлечены.

Информация об обрушении части ледника в Алибекском ущелье поступила в 15:11 мск. Под сход на высоте 2 200 м попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, на месте работают спасатели.