Экс-глава полиции подмосковного Чехова осужден за взятки на 7 лет и 3 месяца колонии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего главу полиции подмосковного Чехова Андрея Большакова за получение взяток к семи годам и трем месяцам колонии, двое его подчиненных Вадим Золотов и Андрей Кузнецов осуждены на семь лет. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Суд приговорил Большакова к семи годам и трем месяцам лишения свободы, Золотова и Кузнецова - к семи годам лишения свободы каждого, с лишением их специальных званий, а также запретом занимать определенные должности сроком на три года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.

Суд установил, что фигуранты в 2018 году за общее покровительство и непроведение проверок в отношении коммерческой организации от ее представителя получили имущество на общую сумму более 160 тыс. рублей. По указанию Большакова, Золотов и Кузнецов потребовали от коммерсанта взятку в размере 200 тыс. рублей ежемесячно, пообещав не выявлять и не реагировать на возможные нарушения законодательства об административных правонарушениях. О незаконных действиях предприниматель сообщил в правоохранительные органы.

Кроме того, в ходе обыска, проведенного по месту жительства Большакова, было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.