Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Еще один человек умер после схода ледника в Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС заместитель начальника управления КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Федор Хмыров. Таким образом, число жертв увеличилось до двух.

Ранее сообщалось об одном погибшем туристе.

"Была одна погибшая. Когда спасатели подошли оказывать первую помощь, умерла вторая. А третью эвакуируют. Скорее всего [вторая умерла], от травм, может, было внутреннее кровотечение", - сказал собеседник агентства.

Информация об обрушении части ледника на Домбае поступила в 15:11 мск. Сообщалось, что под сход на горном хребте на высоте 2 200 метров попали шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, на месте работают спасатели. Организованы прокурорская и доследственная проверки.