В Ростове возбудили дело против полицейского, сделавшего ремонт на деньги подчиненного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Начальник ростовского отдела полиции подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он распорядится провести ремонт в собственном доме за счет своего заместителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году начальник дал указание своему подчиненному выполнить ремонт автомобиля и монтажные работы в его домовладении. "Подозреваемый с мая по август 2020 года, находясь при исполнении должностных обязанностей, дал незаконное устное распоряжение своему заместителю о выполнении за счет его личных денежных средств строительных (монтажных) работ в своем домовладении, а также ремонтных работ автомобиля", - добавили в пресс-службе.