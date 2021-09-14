В полиции заявили, что жалоб на мигрантов в подмосковном Бужанинове не поступало

БУЖАНИНОВО /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Жители подмосковной деревни Бужаниново, где произошло убийство пенсионерки, не жаловались на мигрантов в полицию. Об этом во вторник на встрече с жителями сообщил замначальника УМВД РФ по Сергиево-Посадскому городскому округу Николай Голястов.

"С 2020 года, согласно поднятой статистике, не было обращений по мигрантам", - сказал он.

Жители Бужаниново сообщили ему, что неоднократно жаловались на приезжих. Они собираются составить коллективное заявление на действия мигрантов и передать его в Следственный комитет.

Голястов пообещал открыть в деревне опорный пункт полиции, а также выделить участкового, однако работать пункт будет только в дневные часы.

В здании школы в Бужаниново проходит встреча представителей власти и полиции с местными жителями. Последних, по оценке корреспондента ТАСС, собралось порядка 200 человек. Ранее на встрече глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал, что мигрантов больше не будут селить в общежитие в селе.

Вечером 13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. После информации об убийстве несколько сотен местных жителей провели стихийный митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли их в смерти местной пожилой женщины, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.