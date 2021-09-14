Суд приговорил актера Лаврова к двум годам условно за угрозу ножом инспектору ВАИ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил к двум годам условно актера Андрея Лаврова за нападение с ножом на инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Таганского районного суда Москвы Лавров Андрей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком 2 года", - сказала представитель суда.

19 марта 44-летний Лавров на Котельнической набережной в Москве подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. Прибывшие полицейские задержали актера, в отделении полиции он дал признательные показания. Позднее СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти").

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова, также он снимался в сериалах "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному", "Молодые и злые", "СОБР" и других.